Din cauza creşterii preţurilor la carburanţi şi lipsa ploilor, legumele s-au scumpit Valul de scumpiri continua. Pe linga facturi mai mari oamenii vor trebui sa scoata mai multi bani din buzunare pentru legumele care s-au scumpit si ele. La mare cautare in aceasta perioada este ceapa care acum ajunge sa coste pina la 8 lei kg, la piata angro. De vina ar fi cresterile de pret la carburanti si lipsa ploilor din acest an, spun producatorii, relateaza Moldova 1. „La noi in f Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

