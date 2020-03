Stiri pe aceeasi tema

- Decizia guvernului italian de a suspenda plata ratelor la creditele ipotecare pentru cetatenii aflati în carantina este o masura pâna acum fara precedent în lupta pentru reducerea impactului economic al epidemiei de Covid-19, dar definitorie pentru situatia în care se afla țara,…

- Președintele Parlamentului European, italianul David Sassoli, a anunțat marți ca va urma masurile de precauție impotriva coronavirusului pe care el insuși le-a decretat pentru instituția pe care o conduce, prin exercitarea funcției prezidențiale de la domiciliul sau la Bruxelles, pentru 14 zile."Dupa…

- Premierul italian a anunat o extindere a zonei rosii de combatere a coronavirusului pe teritoriul intregii tari. Giuseppe Conte a afirmat ca decizia a fost luata pentru a ii proteja pe cei mai vulnerabili. Toate intrunirile publice vor fi interzise. Conte a declarat ca masurile vor intra in vigoare…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…

- Maratonul de la Paris, care ar fi trebuit sa aiba loc la 5 aprilie, a fost amânat pentru 18 octombrie din cauza epidemiei Covid-19, au anuntat organizatorii."Pentru a se evita o anulare de ultim moment care i-ar afecta pe participanti, am convenit cu primaria din Paris sa amânam…

- Consiliul de Administratie al Ligii Franceze de Fotbal, reunit miercuri, a decis unele masuri de care sa se tina cont la partidele din Franta, in contextul epidemiei Covid-19, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro.Astfel, jucatorii si arbitrul vor tine “escort kids” pe dupa umar, nu de mana,…

- Creșterea numarului de imbolnaviri cu coronavirus a creat panica in randul italienilor din nordul Peninsulei, acolo unde a fost instaurata stare de urgența. Sunt peste 200 de cazuri de infectare și cinci decese inregistrate pana in acest moment. Aflata la Milano, Laurette povestește ca a trait momente…

- Spaima in randul persoanelor care locuiesc in nordul Italiei, in zonele aflate in carantina din cauza coronavirus. O romanca in varsta de 31 de ani, din județul Hunedoara, stabilita in Italia impreuna cu familia, ne-a trimis mai multe fotografii in care se pot observa cum rafturile magazinelor au fost…