- Bancile europene se pregateasc pentru cresterea creditelor neperformante din cauza crizei coronavirusului, analistii anticipand ca vor anunta constituirea unor provizioane de ordinul miliardelor si revizuirea profiturilor, atunci cand vor raporta rezultatele trimestriale, in urmatoarele doua saptamani,…

- Blue Air, in picaj din cauza coronavirusului. Low-costul romanesc a solicitat un credit de salvare de la stat Compania aeriana Blue Air a solicitat, in martie, un credit de salvare, sub forma unui imprumut cu dobanda preferentiala acordat intr-o situatie de criza majora, potrivit unui comunicat de presa…

- CFR Calatori a anunțat primele suspendari de trenuri din Suceava, o decizie logica și fireasca avand in vedere scaderea dramatica a traficului, pe fondul crizei prin care trece toata Europa. Au fost anulate mai multe trenuri Regio, care asigurau in principal traficul de naveta dar și cateva trenuri…

- Putin cate putin, chinezii se aventureaza din nou pe strazi, insa purtand masti si la distanta unii de altii - in timp ce Europa se izoleaza, China iese prudent din hibernarea virala, relateaza AFP, potrivit news.ro.In contextul in care noile contaminari se apropie, zi de zi, de zero, tara…

- Producatorul german de articole sportive Adidas a decis marti sa se alature rivalilor si sa isi inchida magazinele ca raspuns la pandemia de coronavirus, transmite Reuters preluat de agerpres. Magazinele Adidas si Reebok din Europa si America de Nord vor fi inchise temporar, a informat compania germana…

- Pandemia de coronavirus va avea grave efecte asupra economiei globale. Inclusiv asupra turismului. Cele mai importante obiective turistice au anuntat deja ca se inchid. Vorbim de Disneyland Paris, cel mai faimos parc tematic din Europa si celebra catedrala Sagrada Familia din Barcelona.

- Ziarul Unirea Italia a depașit numarul de 1000 de morți din cauza CORONAVIRUSULUI: Peste 15.000 de oameni infectați cu COVID-19 Italia a depașit numarul de 1000 de morți din cauza CORONAVIRUSULUI: Peste 15.000 de oameni infectați cu COVID-19 Cea mai afectata tara din Europa ... Italia a depașit numarul…

- Agentia spatiala rusa Roscosmos si Agentia Spatiala Europeana (ESA) au decis sa amane lansarea misiunii comune de cercetare ExoMars catre Planeta Rosie pana in toamna anului 2022 din cauza situatiei privind epidemia de coronavirus din Europa, a anuntat joi agentia spatiala rusa, relateaza Reuters si…