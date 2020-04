Pentru a putea supravietui, trei din primii patru producatori de bere din Cehia - Pilsner Urquell, Staropramen si Budejovicky Budvar - au declarat ca au incetat complet sa mai umple butoaiele cu bere. "Producem mai multa bere in sticle si doze, pentru care am constat o crestere de 15% a cererii", a declarat purtatorul de cuvant de la Staropramen, Denisa Mylbachrova.

In data de 14 martie guvernul ceh a inchis pub-urile si restaurantele, in conditiile in care datele statistice arata ca, in medie, fiecare ceh consuma anual 141 de litri de bere, cel mai ridicat volum pe cap de locuitor din…