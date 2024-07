Din cauza caniculei, livezile sînt aproape fără fructe Canicula este de-a dreptul devastatoare pentru multe culturi agricole. Livezile sint aproape fara fructe, iar pe cimpuri se topesc porumbul și floarea-soarelui. Unii fermieri incearca sa salveze ce a mai ramas, pentru a-și acoperi parțial cheltuielile. Ingrijorați sint și gospodarii din satul Ciietu, raionul Cantemir, care spun ca in anii precedenți, pomii din aceasta livada erau plini cu piers Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Canicula ar putea avea efecte pe termen lung asupra reproducerii albinelor, spun apicultorii. Razvan Coman, apicultor certificat bio, a explicat ca in aceasta perioada albinele consuma mai multa apa decat de obicei și ca este afectata și producția de miere.

- Codul rosu de canicula din municipiul Constanta isi arata deja efectele. Astazi dimineata, la primele ore, din pricina cadurii excesive si a umiditatii s a format un strat deasupra orasului ce poate fi usor confundat cu fenomenul de ceata.Reamintim ca si pentru ziua de astazi Administratia Nationala…

- Vara este unul dintre cele mai așteptate anotimpuri din an, insa temperaturile ridicate pot deveni insuportabile, mai ales daca ești o persoana ce nu suporta deloc caldura. De aceea, va prezentam cateva trucuri utile și ieftine care va vor ajuta sa va racoriți in zilele toride de vara.

- Canicula trage pe dreapta camioanele și TIR-urile. Șoferii acestora trebuie sa știe ca administrația județeana a instituit, conform legii, restricții de circulație din cauza temperaturilor extreme de ridicate care se inregistreaza in aceasta saptamana in Timiș.

- In perioada caniculara, tot mai mulți clujeni iși exprima nemulțumirea fața de condițiile din stațiile de transport public din oraș, subliniind lipsa adaposturilor adecvate pentru protecție impotriva soarelui și a caldurii. In ciuda renumelui de „smart city”, administrația din Cluj-Napoca pare sa…

- Canicula va afecta, și joi, vestul și sudul țarii. Astfel, vor fi din nou restricții de trafic pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drum național, drum expres și autostrada din 15 județe, inclusiv Timiș.

- CNAIR a impus restricții de circulație pentru autovehiculele de mare tonaj, in intervalul orar 10,00 - 20,00, in aproape jumatate de țara, din cauza temperaturilor caniculare prognozate pentru miercuri, 19 iunie 2024. Este in vigoare un Cod Portocaliu de canicula.