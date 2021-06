Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul statului american Texas, Greg Abbott, a promulgat miercuri o lege a avortului care interzice aceasta procedura mai tarziu de a sasea saptamana de sarcina si le da dreptul americanilor sa-i dea in judecata pe doctorii care practica avortul dupa acest termen, cand de regula incepe sa fie…

- Cererea de liberare conditionata a lui Liviu Dragnea urmeaza sa fie strigata miercuri, la ora 10.50, la Tribunalul Bucuresti, insa cauza ar putea fi amanata fie din cauza problemelor medicale ale avocatei Flavia Teodosiu, fie din pricina faptului ca pe rolul CAB cererea de stramutare a primit termen…

- Un incendiu a izbucnit, luni, in bucataria unui imobil de pe strada Simu Anastasie, fara a se inregistra victime, informeaza biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Totodata, Politia Capitalei transmite ca barbatul care locuieste in apartamentul in cauza…

- Aproape un sfert din suprafața insamanțata cu cereale in 2020 a fost afectata in proporție de 100% de seceta, conform unei analize facuta de Clubul Fermierilor Romani. S-au insamanțat 7 milioane de hectare iar suprafața calamitata a fost de 1,6 milioane de hectare. Sursa: Analiza și statistica Clubului…

- Haosul existent la Poli Iași genereaza reacții din partea jucatorilor. Neplatiți de doua luni, fotbaliștii ieșeni au anunțat ca intenționeaza ca marți sa nu se antreneze. Gestul vine dupa ce saptamana trecuta jucatorii au cerut ca primarul Iașului, Mihai Chirica și membrii Consiliului Director sa vina…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor sprijina asociațiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute privind protecția consumatorilor. In acest scop, conducerea Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a avut o intalnire in sistem video-conferința…

- Reprezentantii de rang inalt ai Statelor Unite si ai Chinei s-au intalnit, joi, in Alaska pentru prima runda de discutii bilaterale de la venirea lui Joe Biden la Casa Alba. Conform asteptarilor, relatiile au fost unele reci, cele doua parti acuzandu-se reciproc.

- Reprezentanții DLEP subliniaza faptul ca este o situație temporara, pana la soluționarea problemelor legate de producerea efectiva a carților de identitate normale, probleme care nu țin de autoritatea locala. In același timp, reprezentanții DLEP atrag atenția asupra faptului ca, potrivit Legii nr. 55…