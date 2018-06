Stiri pe aceeasi tema

Corina Danila se numara printre mamicile din showbiz-ul din Romania care are motive de mandrie de fiica ei. Rianna Mageanu a trecut cu brio Evaluarea Naționala 2018, unde a obținut rezultete excelente. Cunoscuta actrița a impartașit cu apropiații și fanii bucuria din sufletul sau.

Potrivit unui studiu recent, doar 20% dintre romanii care lucreaza au terminat și o facultate. Cei mai multi sunt absolvenți de liceu, dar au meserii care le aduc mai mulți bani decat cei care au studii universitare. "Sunt stilisti in Romania care pot sa castige intre 2.000…

- Elevii și studenții incep de pe acum sa-și caute job-uri pe perioada verii. Tinerii vor sa stranga bani de buzunar și sa acumuleze experiența. Patronii vin și ei cu oferte tentante, mai ales in domeniile care duc lipsa de personal. Venitul poate ajunge și la 1.000 de euro pe luna. Mai mult, cei care…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului Climate KIC, invita tinerii cu idei inovatoare sa se inscrie pentru un loc in marea finala a competiției de idei ClimateLaunchPad care va avea loc in Scoția, in noiembrie 2018.

Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.502 locuri de munca, in data de 21 mai 2018. Situatia…

Dupa ce a trecut prin mai multe momente delicate in relația cu celebrul manelist Nicolae Guța,"Beyonce de Romania", femeia care i-a oferit artistului cel de-al zecelea moștenitor, se pare ca a dat marea lovitura in plan financiar. a aflat detalii de ultima ora din…

Tataee de la B.U.G. Mafia, pe numele sau real Vlad Irimia (41 de ani), a renunțat la Romania, in urma cu aproape un an. Celebrul rapper și-a implinit marele vis de a se muta in Spania, la Barcelona. El, soția lui, Mona, și cei trei copii ai lor vin acum in Romania doar in vizita.