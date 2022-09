Din alt „film“: Phoenix Riders Club La Baicoi, undeva ”pitit” intre DN 1 și calea ferata, se dezvolta ”raiul” bazelor sportive hipice din Romania și, foarte probabil, din sud-estul Europei. Cu prilejul Balcaniadei de dresaj, gazduita de țara noastra, prin Federația Ecvestra Romana, s-a gasit cel mai bun prilej pentru a inaugura Phoenix Riders Club, o baza de pregatire și concurs spectaculoasa, care rivalizeaza cu cele mai pretențioase proiecte de acest gen. 4000 mp hala inchisa – doar suprafața efectiva pentru concurs, grajduri ”mai ceva decat la hotel”, doua baze exterioare de concurs ”ca la carte”, competitive (strat de cauciuc,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

