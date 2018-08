Din aceste zile, Twitter a lansat aplicatia Lite si pentru Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat versiunea Lite a platformei de socializare inca din luna aprilie 2017, la momentul respectiv aceasta functionand ca si aplicatie web pentru browserul Chrome. In cele din urma, Twitter a lansat si o aplicatie pentru mobil, disponibila in magazinul Google Play incepand cu luna decembrie…

- Ok, ți-ai cumparat primul iPhone din viața ta și abia aștepți sa descarci cele mai tari aplicații pentru iOS? Bine ai venit in locul potrivit, pentru ca mai jos facem impreuna un TOP 5 al celor mai populare aplicații pentru iPhone. Messenger, Uber, WhatsApp, Airbnb, Instagram. Pur și simplu, aceste…

- Aplicația care va putea fi descarcata in curand pe orice telefon inteligent se numește Discover Banat și a fost realizata in cadrul unui proiect transfrontalier Romania – Serbia. Aceasta reprezinta un instrument de real folos pentru turiștii care ajung in Banatul Montan, și asta pentru ca va cuprinde…

- Aplicatia pentru telefoanele mobile &"PsyPills&", realizata de psihologi ai Universitatii &"Babes-Bolyai&" (UBB) Cluj-Napoca este în Top 50 al aplicatiilor din România dedicate stilului de viata, aceasta

- Corupția e adanc inradacinata in societatea noastra și, de cele mai multe ori, reușește sa fie și ascunsa de ochii lumii, insa o aplicație ar putea sa o aduca la suprafața. Acum aproape un an scriam despre o aplicație numai buna daca vrei sa afli cine e corupt dintre cei care te conduc. Aplicația era…

- Orange anunta lansarea celei mai noi aplicatii, Orange PrePay Talk si noi beneficii adresate clientilor PrePay. Cu Orange PrePay Talk distractia cu prietenii este rasplatita cu bonusuri de internet. Aplicatia foloseste tehnologia face-tracking cu ajutorul careia clientii pot vorbi precum…

- A fost lansata, in premiera naționala, o aplicație mobila și totodata o platforma web prin care persoanele cu deficiența de auz din Romania pot apela video un interpret, pentru servicii de interpretare mimico-gestuala in timp real. Serviciul a fost dezvoltat de Asociația Naționala a Surzilor din Romania…

- Primaria Sectorului 3 a lansat o aplicatie prin care cetatenii pot sesiza problemele administrative cu care se confrunta. Aplicatia, numita „Primaria Sectorului 3", a costat administratia locala 90.000 de lei, fiind inregistrate, pana acum,...