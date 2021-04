Romanii vor avea posibilitatea sa opteze fie pentru carti de identitate simple, fie electronice Nicoleta Dumitrescu Cu toate ca, la nivel național, inclusiv in Prahova, se inregistreaza mari intarzieri la eliberarea carților de identitate din cauza dificultaților in ceea ce privește procedura de inserare a elementelor de securitate in materialul din care se produc documentele, autoritațile au anunțat ca va incepe si emiterea unor noi tipuri de documente de identitate. Astfel, recent, in Monitorul Oficial a fost publicata o hotarare care stabilește, printre altele, forma și conținutul documentelor…