Din aceasta seara, terasele au un nou program

Guvernul a decis in sedinta de vineri prelungirea starii de alerta cu 30 de zile incepand din data de 16 august Potrivit celei mai recente hotarari a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfasoara activitati in spatii special destinate, dispuse in exteriorul cladirilor unde se desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, cum sunt terasele ...