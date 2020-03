Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela, Ministrul de Interne, a emis sambata seara ordonanța militara numarul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor care circula intre orele 22.

- Luni seara, 23 martie, la ora 22.00, intra in vigoare articolul 5 al Ordonantei Militare nr. 2/2020, care prevede ca deplasarile in afara gospodariei in timpul noptii (22.00-6.00) sunt permise doar pentru anumite motive, in baza unei adeverinte de la angajator sau a unei declaratii pe propria raspundere.Cei…

- Cei care se deplaseaza intre orele 22:00 si 6:00 vor trebui sa completeze, incepand de luni seara, in conformitate cu ordonanta militara emisa de MAI, o declaratie pe proprie raspundere in care sa precizeze motivul deplasarii, iar in cazurile speciale, si traseul acesteia. In cazul celor care merg…

- Adeverinta de la angajator si declaratia pe propria raspundere pentru a putea circula in Romania – modele. DESCARCA document Marcel Vela, Ministrul de Interne, a emis sambata seara ordonanța militara numarul 2, care prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, precum și obligația cetațenilor…

- Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a anuntat noi masuri pentru limitarea epidemiei de coronavirus, cuprinse intr-o Ordonanta militara, printre care interdictii de funcționare a mall-urilor și cabinetelor stomatologice, de circulatie pe strazi si de intrare a strainilor in tara. Ministrul de…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a emis sâmbata seara Ordonanța Militara numarul 2, cea prevede o serie de restricții de circulație pentru persoane, dar și obligația cetațenilor care se deplaseaza între orele 22,00 și 6,00 de a prezenta autoritaților, în caz de solicitare, o declarație…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu, o adeverinta eliberata de catre angajator sau o declaratie pe propria…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat, in aceasta seara, textul ordonanței militare privind masurile de limitare a circulației persoanelor. Astfel, in intervalul orar 6,00-22,00, este posibila parasirea locuințelor și gospodariilor numai pentru motive foarte bine justificate cum ar fi…