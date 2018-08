Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat mai multe anexe privind Agenției Nationale pentru Resurse Mine, menționand ca prin neactualizarea prețului la gaze statul roman a pierdut bani, transmite Mediafax."Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi,…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. "Voi…

- Deputatul PNL, Ovidiu Raețchi, a postat pe contul sau de Facebook o lista a celor, ce susține el ca sunt, 40 de gafe ale premierului Viorica Dancila.„Dancila este Bula al anilor 20-20; La un an de guvernare, gafele ei vor depasi oficial numarul bancurilor cu Bula de pe vremea…

- Ziua in care am invațat sa traiesc, cel mai nou roman aparut la Editura Trei in colecția Fiction Connection, semnat de Laurent Gounelle, este, așa cum a afirmat și „Le Parisien”, „o lecție despre fericire”. In Franța, acest roman s-a vandut in nu mai puțin de 450.000 de exemplare, demonstrand succesul…

- Raluca Liani Banu Arhivele Nationale Buzau Pana in preajma anului 1877 judetul Buzau nu avea decat un batalion de soldati care apartinea de regimentul 4 Dorobanti si era impartit in patru companii care aveau sediile la Vama Cheia, orasul Buzau, orasul Mizil si comuna Carpinistea. Prin decretul nr. 2195…

- "Nu e nevoie de asumarea raspunderii, e nevoie de a grabi procedurile in Parlament. Nu putem face o sesiune extraordinara toata vara. (...) S-a discutat foarte clar sa nu mai lasam loc la intarzieri si aici au dreptate, ca nu mai are rost sa tot lungim, in conditiile in care au fost dezbateri, totul…

- Klaus Iohannis, despre revocarea din funcție a Laurei Codruța Kovesi: ”Este nevoie sa reactionez intr-un timp rezonabil, nu putem sa stam pana in decembrie”, a spus presedintele, marți, la Palatul Cotroceni, precizand ca o eventuala demisie a șefei DNA, paradoxal, nu ar detensiona situația. “Este nevoie…

- Ați citit ,,Moromeții” lui Marin Preda? In acest roman, copilaria personajului Niculae Moromete este marcata de dorința – de neințeles pentru cei din familia sa și, mai ales, pentru tatal care a crezut intotdeauna numai in principiile țaranului tradițional – de a merge la școala. Tatal nu prea ințelege…