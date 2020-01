Stiri pe aceeasi tema

- Cand va vine sa urlați de nervi ca n-ați gasit dupa sarbatori, la supermarket, icre negre, cand va infuriați vazand ca vecina și-a cumparat inaintea voastra o poșeta de 1000 de euro sau colegii de la birou au petrecut de sarbatori in Egipt, in timp ce voi ați fost doar… la Poiana Brașov, ori cand strangeți…

- Un microbuz cu 8 oameni a intrat intr-un cap de pod, in satul Corocaiești din județul Suceava. Patru dintre pasageri au ajuns la spital, raniți.Potrivit ISU Suceava, microbuzul a intrat intr-un cap de pod in satul Corocaiești, fara sa fie gasite persoane incarcerate. Citește și: Ce…

- Botosanenii de la tara se pregatesc de sarbatorirea Craciunului. Cei mai multi spun ca fac sarbatorile cu ce au prin ograda si ca nu au bani sa mearga la cumparaturi. Totodata se plang ca traditiile au inceput sa moara, colindatorii se raresc iar pe cei care mai sunt nu-i mai primeste multa lume fiindca…

- Crucea Rosie Dambovita alaturi de sponsori si oameni cu suflet mare, continua campania de ajutorare a familiilor nevoiașe din judet. De aceasta data, Crucea Rosie Dambovita in colaborare cu oameni cu sufelet mare si Primaria Manesti, a adus speranța in sanul unei familii nevoise din satul Dragaești-Pamanteni,…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat joi, in cadrul unei vizite in Grecia, ca aceasta țara este supusa unei presiuni imense ca urmare a miilor de refugiați aflați pe teritoriul sau și a facut apel la statele UE sa ia masuri in acest sens, potrivit Reuters,…

- Fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, spune ca noua sa rețea de socializare, WT Social, are acum peste 160.000 de membri. Platforma spune ca nu va vinde niciodata datele utilizatorilor și se bazeaza pe „generozitatea donatorilor individuali”, mai degraba decat pe reclame. Cei care se inscriu sunt adaugați…

- Cine nu tanjește la "the American dream"? Un fost fotbalist il traiește zi de zi, de 8 ani deja, in insorita Californie, dupa o cariera de apreciat in Romania, unde a prins pagina 1 din ziar, și dupa ce-a fost campion in Ungaria, la MTK Budapesta. Cu trei grupe de copii, mai mult ca la […] Post-ul Un…

Ziarul Unirea FOTO. Viața tragica a locuitorilor care traiesc in satul Geamana, in apropiere de cel mai mare iaz de steril din Europa La Geamana, in Apuseni, in zona barajului de steril de la Valea Sesei, parca a venit sfarsitul lumii. Iazul cu apa toxica si namolul ...