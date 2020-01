Din 9 ianuarie 2020, toate pârtiile din Poiana Brașov vor fi deschise! (Social) Din 9 ianuarie 2020, toate partiile din Poiana Brașov vor fi deschise. Administratorii domeniului schiabil se așteapta in continuare la un numar mare de turiști! Primaria Brașov a anunțat ca din 9 ianuarie 2020 se deschide și partea inferioara a partiei Lupului din Poiana Brașov, care, pana acum nu a fost funcționala din cauza lipsei de zapada și a temperaturilor care nu au permis funcționarea la capacitate optima a tunurilor de zapada. ... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

