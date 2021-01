Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Copiii de gradinița și din clasele primare din Alba vor merge FIZIC la ore, chiar daca incidența cazurilor va trece de 3/1000 de locuitori. Noile SCENARII pentru redeschiderea școlilor Marea majoritate a școlilor din Romania se vor redeschide in format fizic pentru elevi, unitațile de…

- Premierul Florin Cițu a declarat astazi ca „o decizie ferma” privind redeschiderea școlilor va fi luata pe 2 februarie. In aceasta perioada se urmariește evoluția pandemiei. „Vrem, ca toata lumea, sa fie deschise scolile si economia sa fie deschisa. Nu conteaza, insa, ce vreau eu. Conteaza care este…

- Președintele Asociației Invațatorilor din Romania, Viorel Dolha, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cum au primit elevii și cadrele didactice anunțul autoritaților de revenire la școala a tuturor elevilor din clasele pregatitoare și I-IV, din semestrul al doilea, care incepe in 8 februarie. Vorbim…

- Klaus Iohannis: Din 8 februarie se deschid majoritatea școlilor. Decizia finala va fi luata in 2 februarie. Președintele Klaus Iohannis, a declarat joi, dupa o ședința la Palatul Cotroceni, ca din data de 8 februarie, odata cu inceputul semestrului al doilea, majoritatea școlilor se vor deschide. „Am…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca scolile se vor redeschide in Romania. Presedintele a facut anuntul dupa sednta pe care a avut-o cu premierul Florin Citu, dar si cu decidentii din domeniul sanitar. „S-a ajuns in unanimitate la o concluzie importanta. Incepand din semestrul al doilea, adica…

- Incepand din semestrul II, din 8 februarie, majoritatea școlilor se vor redeschide, a declarat președintele Klaus Iohannis, la finalul unei ședințe pe care a convocat-o in aceasta dupa-amiaza la Cotroceni pe tema deschiderii școlilor. ”Am avut pana adineaori o discuție foarte importanta cu premierul,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat astazi, 14 ianuarie, ca „majoritatea școlilor se vor redeschide, in condițiile in care pandemia evolueaza aproximativ la fel ca in ultimele saptamani”. Președintele a anunțat ca se revine la sistemul descentralizat. In localitațile din scenariul verde…

- „În momentul în care am aduce copiii de pâna în clasa a IV-a la școala, nu ar fi aceleași probleme ca atunci când am aduce toți copiii la școala”, a explicat Razvan Cherecheș joi. Acesta a vorbit…