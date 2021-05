Zoe Wees lansează EP-ul ei de debut, ”Golden Wings”

Zoe Wees lansează EP-ul ei de debut, ”Golden Wings”, împreună cu un al treilea single, “Hold Me Like You Used To”, în care Zoe subliniază nevoia de a prețui persoanele care îți sunt aproape. Pe EP-ul ”Golden Wings”, care conține 5 piese, sunt incluse si primele ei două single-uri “Control”… [citeste mai departe]