Stiri pe aceeasi tema

- Din 6 septembrie, traficul rutier pe strada Sfatul Tarii, tronsonul cuprins intre strazile Anatol Corobceanu și Alexe Mateevici, va fi restricționat. Și aceasta pentru ca urmeaza sa inceapa lucrarile de reabilitare a colectorului menajer, transmite ipn.md.

- Mii de oameni s-au adunat duminica, 26 august, la un nou protest al opozitiei de dreapta fata de guvernarea de la Chisinau. Manifestatia a inceput la ora 14.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN). Evenimentul a demarat cu provocari. Partidul „Sor”, condus de primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat…

- Mii de oameni s-au adunat duminica, 26 august, la un nou protest al opozitiei de dreapta fata de guvernarea de la Chisinau. Manifestatia a inceput la ora 14.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN). Evenimentul a demarat cu provocari. Partidul „Sor”, condus de primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat…

- Un „prezent” hotarat și ferm, dar pașnic – acesta este raspunsul Timișoarei la chemarea lansata de la București, de a protesta fața de modul in care coaliția PSD – ALDE și Guvernul Dancila conduc țara. The post Timișoara, din nou in strada! Protestatarii s-au adunat pentru a doua zi consecutiv in centrul…

- Traficul rutier a fost blocat, miercuri, in centrul Brașovului, de aproximativ 100 de persoane, care au protestat intr-un mod inedit fața de modificarile aduse Codului Penal, traversand strada de sute de ori pe o trecere de pietoni, informeaza Mediafax.Aproximativ 100 de brașoveni au traversat…

- O strada din centrul Bucureștiului s-a surpat, cel mai probabil in urma ploilor torențiale din ultimele zile. Craterul uriaș a aparut pe strada Spiru Haret, chiar pe trecerea de pietoni. O strada din centrul Capitalei s-a surpat, dupa ce in ultimele zile Capitala a fost lovita de ploi torențiale, la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 34, pe sensul de mers catre Ploiesti, un autoturism s-a rasturnat ca urmare a acvaplanarii, intrand in glisiera mediana. Circulatia rutiera este blocata pe a doua banda si…

- Doi dintre bataușii care au cauzat scandalul de zilele trecute, dintr-n club de pe strada Tipografiei, din Cluj-ncpoa, au fost reținuți de poliștiștii clujeni.”La data de 7 iunie a.c., politistii Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca au identificat si dispus retinerea pentru 24 de ore…