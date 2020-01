Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si scriitoarea Vickie Ree Principal, cunoscuta sub numele Victoria Principal, celebra pentru rolul Pamela Barnes Ewing din serialul "Dallas", s-a nascut la 3 ianuarie 1950 in Fukuoka, Japonia.

- La data de 8 decembrie a.c., politistii au organizat 279 de actiuni, la nivel national si au intervenit la 2.781 de evenimente, dintre care 2.253 au fost sesizate prin 112. In urma activitatilor, au fost constatate 821 de infractiuni, 205 persoane fiind surprinse in flagrant delict. De asemenea, au…

- Netflix a anunțat ca celebrul serial ”Casa de Papel” (Fabrica de bani) va fi lansat in 3 aprilie 2020 și va avea 16 episoade. Producția spaniola marca Netflix a debutat în 2 mai 2017 și poarta semnatura regizorului Alex Pina. Serialul are în centru încercarea unui grup…

- Fostul președinte Traian Basescu face o analiza care are potențial exploziv pentru sistemul din Romania. Basescu explica cum s-a ajuns la rezultatele dezastruoase din cadrul testelor PISA și indica potențialii vinovați. Fostul președinte arata ca in 2010 s-a adoptat noua Lege a Educației, in baza…

- Serialul "The Walking Dead" s-ar putea incheia dupa cel de-al 12-lea sezon, preconizandu-se ca va lua sfarșit pe 12 martie 2022, potrivit unor surse din interior, citate de independent.co.uk. Drama...

- O echipa a Netflix, care realizeaza un documentar despre taierile ilegale de lemne din Romania, a fost agresata de mai multe persoane in timp ce filma in padurile romanesti, sustine reprezentantul unui ONG care a insotit jurnalistii pe teren. In documentar se prezinta daunele dramatice provocate…

- POFTITI LA OBSERVATOR ….In data de 11 noiembrie va avea loc un fenomen astronomic foarte rar si deosebit. Este vorba de trecerea prin dreptul Soarelui a planetei Mercur, fenomen ce va putea fi observat si din tara noastra. Activitatea se va desfasura la sediul muzeului din str. Republicii nr. 235 (unde…

- Dupa ce, anul trecut, au reusit sa ridice in picioare publicul de la „Romanii au Talent”, buzoienii Titu Vanatoru si Lulu Pascu sunt pe cale sa dea marea lovitura a carierei lor. Cei doi nehoieni cunoscuti fie pentru prestatiile lor la petreceri private, fie pentru calitatea de a pregati grupurile de…