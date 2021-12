Stiri pe aceeasi tema

- Timp de sapte sezoane a strunit vedetele și le-a pus la treaba pentru a da o mana de ajutor celor aflați la nevoie, iar incepand din 6 decembrie 2021, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiti pe la noi: Poftiti prin tara!”, ce va fi difuzat in fiecare luni, marti si miercuri,…

- De ziua ei, Antena 1 sarbatoreste in familie, cu un festival de ras si distractie, oferindu-le telespectatorilor trei editii speciale de roast – Razi cu RoaST! Astfel, pe 29, 30 noiembrie si 1 decembrie 2021, de la ora 16:00, la Antena 1 e de comedie. Timp de trei zile, vedetele vor demonstra ca au…

- Soluții marca administrația Nicușor Dan. In contextul numeroaselor avarii care au loc, directorul Termoenergetica i-a sfatuit pe bucureșteni sa-și monteze calorifere electrice și boilere. „Avariile pot aparea oriunde. Am avut saptamana trecuta cateva zile in care nu am avut apa calda si caldura. Pentru…

- Duminica seara a avut loc marea finala de la „Splash! Vedete la apa” și s-a aflat cine a caștigat marele premiul. Cristi Pulhac este marele caștigator și a plecat acasa cu marele premiu de 10.000 de euro. Cristi Pulhac, finalistul primei ediții, a reușit sa ii impresioneze pe jurații de la „Splash!…

- Cel mai racoritor show al verii, Splash! Vedete la apa ajunge in acest weekend la finalul sezonului. Sambata acesta, de la 20:00, la Antena 1, o ultima serie de artisti si sportivi curajosi isi va testa limitele. Dupa ce in prealabil acestia si-au pregatit prestatiile alaturi de unii dintre cei mai…

- Maria Buza este concurenta la „Splash! Vedete la apa” și inainte de a sari in apa, vedeta a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei. Actrița a declarat cu lacrimi in ochi cat de mult iși iubește baiatul, insa din pacate, viața i-a ținut departe, iar acesta a fost mai mult in grija altor persoane.…

- Numaratoarea inversa pentru premiera sezonului 4 Asia Express a inceput. Marea premiera va avea loc sambata, pe 18 septembrie, de la 20:00. Experiența celui mai dur reality-show a inceput cu provocari inca din momentul in care vedetele și-au pregatit bagajele pentru cursa vieții lor, dat fiind ca toți…