Stiri pe aceeasi tema

- „Contul sigur este, bani nu sunt. Aici mi se pare ca avem un precendent periculos ceea ce se intampla in Romania acum. Prin decizia Curtii s-a diluat la maxim principiul responsabilitatii fiscale. Rolul acelui articol din Constitutie este exact acesta, responsabilizarea fiscala. Eu nu pot sa cred ca…

- Politic Comunicat de presa PSD Teleorman / Guvernul Orban A INCHIS piețele, iar acum iși pune uneltele din teritoriu sa ne prosteasca in fața 11/11/2020 16:04 S-au adunat la sfarșitul saptamanii trecute mințile luminate din guvernul PNL și ”specialiștii” lor și au decis ca piețele trebuie inchise.…

- Parlamentul a decis ca piețele și targurile pot ramane deschise la interior. A fost sancționata astfel decizia aberanta a Guvernului PNL de inchidere a piețelor in timp ce supermarketurile raman deschise. „Camera Deputaților a decis ieri, in calitate de for legislativ decizional, ca, pe durata starii…

- Liderul social-democratilor giurgiuveni, candidat pentru Camera Deputatilor la alegerile din 6 decembrie, Marian Mina a facut, recent, o declaratie prin intermediul careia critica dur deciziile Guvernului PNL referitoare la lupta impotriva noului coronavirus. Marian Mina considera ca sunt doar niste…

- Județul Brașov a intrat de astazi sub cod roșu COVID-19, ca urmare a depașirii incidenței de 3 cazuri la mia de locuitori. La nivel national, Romania a depașit pragul de 5000 de cazuri de infectari in 24 de ore. In acest context, liderul social-democraților brașoveni reacționeaza dur la adresa guvernului…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, susține ca anul acesta sau anul viitor ar fi imposibil ca medicamentul Remdesivir pentru cei infectați cu Covid-19 sa poata fi produs in Romania. El a spus ca este nevoie de o linie speciala de producție, pe care producatorii romani de medicamente nu o au. Intrebat…

- Legea adoptata de Camera Deputatilor a aprobat ordonanta de urgenta a Guvernului 111/2018 pentru completarea ordonantei de urgenta a Guvernului 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, potrivit news.ro. "Prin exceptie de la prevederile…

- Pe 6 mai, Camera Deputatilor a adoptat decizional proiect de lege privind protectia consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Astfel, conform initativei legislative adoptate, „prin exceptie de la prevederile art. 5, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 15.000 lei, suma totala de rambursat…