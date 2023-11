Din 4 elevi, unul se droghează. Proiect pentru diminuarea consumului în 20 de licee din Galați Amploarea consumului de droguri, in special printre tineri, impune adoptarea unor masuri ferme pentru diminuarea acestui fenomen și daca instituțiile statului nu au o reacție rapida și eficienta, o șansa vine de la societatea civila. Galațiul este unul dintre marile orașe in care consumul de droguri a capatat o amploare fara precedent dupa 2009, cand in oraș apareau primele „Magazine de Vise” din țara, la care se vindeau etnobotanice „la liber”. In aprilie 2009, aparea la Galați primul centru de distribuție din Romania a rețelei „Spice Shop”, al firmei SC Spice Grup SRL, a fiului unui fost lider… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O suta de opozanți ai regimului comunist, printre care Monica Lovinescu și Radu Filipescu, dar și nume mai puțin cunoscute romanilor precum Nicolae Catana sunt omagiați prin colecția de carți poștale lansata de Poșta Romana. Imaginile in format digital pot fi deja achiziționate cu criptomonede, iar…

- Recent, o analiza detaliata a fost publicata, subliniind creșterea nesustenabila și ireala a prețurilor locuințelor. Aceasta situație indica posibilitatea unei burse imobiliare in Romania, unde prețurile locuințelor vor scadea inevitabil. Aceasta este concluzia a aproximativ 53% dintre economiștii CFA…

- Glovo anunța dezvoltarea unui nou parteneriat cu Magazinul Certificat LEGO, prin intermediul caruia utilizatorii au acum acces la piesele și seturile emblematice de construit, cu livrare rapida, in mai puțin de 60 de minute. Astfel, utilizatorii Glovo din București, Brașov, Cluj, Constanța și Ploiești,…

- Paula Seling vrea sa demonstreze ca nu doar barbații se dovedesc cei mai ”credibili” colindatori. Solista iși face debutul in liga celor care susțin spectacole pe banda rulanda in preajma sarbatorilor de iarna cu cel mai amplu turneu al sau. Artista originara din Maramureș, ca și consacratul Ștefan…

- CFR Calatori, operatorul primelor trenuri noi ale Romaniei, achizitionate in ultimii 20 de aniAutoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat, luni, procedura de evaluare tehnica si financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare…

- Fondat in anul 1995, Mega Image, cel mai mare lanț de supermarket-uri de la noi din țara are un numar de aproximativ 9.000 de angajați. Rețeaua de magazine, extinsa in aproape toata Romania, cuprinde peste 800 de unitați și este in permanența in cautare de forța de munca. Ce salariu are un angajat de…

- Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat astazi ca statistica lunii august referitoare la Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava arata ca acesta este in continuare o poziție la varful clasamentului, locul 5, dupa aeroporturile din Timișoara, Iași, Cluj și București,…

- Lunile de vara au adus aproximativ 5.700 de oportunitați de angajare pentru cei care au fost in cautarea unui job in aparatul de stat. Dintre acestea, mai mult de jumatate, respectiv 3.036, au fost postate in luna iunie.In iulie, a urmat o scadere abrupta la nivelul angajarilor noi, in condițiile in…