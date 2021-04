Incepand din 4 Aprilie 2021 evazionistii pot scapa de inchisoare. Condiția este ca prejudiciul adus statului sa fie recuperat si sa nu depaseasca 100.000 de euro. De legea care a intrat de astazi in vigoare beneficiaza și grupurile infracționale care sunt descoperite ca fac evaziune fiscala și se aplica in toate cauzele de evaziune fiscala […] Citește Din 4 aprilie evazioniștii pot scapa de inchisoare daca prejudiciul nu e mai mare de 100.000 de euro. Legea are efecte imediate in Alba24 .