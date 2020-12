​Din 26 decembrie ANAF poate începe executările silite. Vor începe să curgă dobânzile și penalitățile De la începutul pandemiei Guvernul a decis ca firmele pot amâna plata taxelor fara a li se calcula dobânzi și penalitați de întârziere. De asemenea, au fost suspendate și popririle de catre ANAF. Termenul a fost prorogat de câteva ori, ultima data prin OUG 181.



Ei bine, termenul prin acea OUG a fost 25 decembrie, ceea ce înseamna ca urmeaza sa se întâmple cele de mai sus: popriri, executari silite și sa curga penalitațile de întârziere și dobânzile.



De precizat ca ministerul Finanțelor și ANAF au oferit posibilitatea…

Sursa articol: hotnews.ro

