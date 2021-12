Stiri pe aceeasi tema

- Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de director/director adjunct in unitațile de invațamant preuniversitar de stat 2021, in județul Bacau au fost validate la inscriere, in total, 271 de candidaturi, pentru cele 166 funcții de director și 72 de director adjunct. La proba scrisa, care a avut…

- ■ in Neamt, au fost validati 221 de candidati ■ au fost scoase la concurs 135 de posturi de directori plini si 57 de adjuncti, la examenul scris prezentindu-se 213 candidati ■ Concursul pentru ocuparea celor 135 de functii de directori plini si 57 de adjuncti, scoase la concurs pentru cele 139 de unitati…

- La proba scrisa a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant, organizata in data de 15 octombrie, in județul Bacau s-au inscris și au fost validați 271 de candidați. Dintre aceștia, au fost prezenți 262. Nu s-a inregistrat nicio eliminare, niciun…

- Nu mai putin de 126 de cadre didactice s-au inscris la concursul pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant din judet, concurs organizat de Ministerul Educației.

- Un numar de 55 de candidati inscrisi la concursurile pentru ocuparea functiilor de director de scoala nu vor putea participa la examenul programat vineri, din cauza ca sunt fie infectati cu SARS-CoV-2, fie contacti directi ai unor pacienti diagnosticati cu COVID-19, potrivit news.ro. "55 dintre…

- S-a finalizat etapa de depunere a candidaturilor de inscriere la concursul pentru ocuparea functiilor vacante de director si director adjunct din unitatile de invatamant de stat. In urma centralizarii acestor date, in judetul Bacau s-au inscris 271 de candidati, pe cele 166 funcții vacante de director…

- Pe 26 septembrie s-a terminat inscrierea pentru concursul de director si director adjunct din scoli si gradinite. La nivel national au fost depuse 9.547 de dosare la concursul pentru directori de școala.Anul acesta, sunt normate 6.329 de functii de director si 2.387 de functii de director adjunct. In…

- Cați candidați s-au inscris la concursul pentru posturile de directori de școli. Calendarul probelor și metodologie Ministerul Educației a anunțat luni ca pentru cele peste 8.600 de posturi de directori de școala s-au inscris aproximativ 9.200 de candidați. Listele cu persoane admise la evaluarea dosarelor…