Primarul Kievului, Vitali Klitschko, i-a trimis papei Francisc o scrisoare pentru a-l invita sa viziteze orasul in aceste momente de restriste dupa invazia Rusiei, sau, in caz ca nu este posibil, sa trimita populatiei un mesaj prin videoconferinta, relateaza EFE.

- Proiectul de lege privind declararea starii de criza in Romania poate naște abuzuri și poate „deschide ușa dictaturii militare”, in caz de instabilitate politica in țara, atrage atenția Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in Romania – Comitetul Helsinki (APADOR-CH). Ministerul Apararii a transmis,…

- In aceasta dimineața a fost bombardata de catre armata rusa o baza militara aflata in apropiere de orașul Izmail care este la doar 48 de km de vama Isaccea. este foarte posibil ca din acest motiv ca ucrainenii care se aflau in zona sa fuga și sa incerce sa ajunga in Romania.

Experti militari citați de AFP prezinta diferite scenarii ale razboiului din Ucraina.

- Orban lovește cu toata forța dreptei și trimite la podea adversarii care l-au lasat fara conducerea PNL. Sunt noi dezvaluiri despre cea mai mare tradare din politica ultimilor 30 de ani. Nu ratați o ediție incendiara a emisiunii Legile Puterii, cu Alexandra Pacuraru, in aceasta seara, incepand cu ora…

- Un fost general vrea sa revina in Armata, intr-o eventuala stare de mobilizare, pe fondul tensiunilor de la granița Romaniei.Este vorba despre generalul de brigada in retragere Florian Caba.”Creșterea tensiunii in zona de est a Europei ar putea afecta și țara noastra, Romania”, explica generalul Caba.…

- “Nicolae Ciuca este cel mai potrivit premier pentru Romania astazi, cand traversam aceasta perioada de criza. Este bine ca acum primul-ministru este un militar. Sunt convins ca pentru militari și pentru toți cei din domeniul de securitate naționala, cea mai buna varianta de șef al Executivului este…

