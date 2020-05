Din 20 mai, tigarile mentolate vor fi interzise in Romania Tutunul cu arome sau tigarile mentolate nu se vor mai gasi la vanzare in Romania de pe 20 mai. In tara sunt 4,2 de milioane de adulti fumatori, iar 16% dintre acestia fumeaza tigari mentolate.



Romanii care fumeaza tigari mentolate mai au la dispozitie o zi sa iti faci provizii. De pe 20 mai, in Romania nu se vor mai vinde astfel de tigari, ca urmare a unei directive europene ce a fost transpusa in legea 201 din 2016. Potrivit legislatiei, tigarile mentolate sau tutunul cu arome vor disparea din magazine.



Reprezentantii unei companii de tutun sustin ca in urma acestei masuri…

Sursa articol si foto: business24.ro

