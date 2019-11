Din 17 noiembrie scade varsta de pensionare in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Scade varsta de pensionare in Romania incepand de duminica! Vezi ce condiții sunt Incepand de duminica, 17 noiembrie, scade oficial varsta de pensionare in Romania, cel puțin in anumite condiții, pentru o categorie importanta de romani. Cu toate acestea, exista o serie de condiții importante,…

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR) condamna discursul public indreptat impotriva tinerilor cetateni, discurs care blameaza lipsa acestora la primul tur al alegerilor prezidentiale din noiembrie 2019. In data de 10 noiembrie 2019 au participat la vot 39,48% dintre tinerii cu varsta intre 18 si 34…

- Presedintele Conferintei Episcopale Catolice din Romania, IPS Ioan Robu, a anuntat miercuri ca se retrage de la conducerea arhiepiscopiei de Bucuresti. El a implinit la 6 noiembrie varsta de 75 de ani, varsta la care conform Codului Canonic al Bisericii Catolice e obligat sa-i scrie Papei de la Roma…

- „In ceea ce privește varsta de pensionare, trebuie schimbata aceasta situație. Se pensioneaza oameni activi la varsta de 41, 45 de ani, de 39 din propunerile care au fost formulate. In ceea ce privește pe polițiști cu siguranța trebuie crescuta varsta de pensionare. Și la magistrați, fara discuție.…

- "Bineințeles ca vom crește varsta de pensionare a polițiștilor și magistraților", a raspuns Ludovic Orban la intrebarea pusa la Romania TV. Liderul PNL a declarat ca varsta actuala de pensionare a celor doua categorii profesionale este prea mica și ca atat polițiștii, cat și magistrații trebuie…