Din 16 mai, doritorii pot face doza a patra de vaccin Comirnaty – Pfizer BioNTech

Administrarea dozei a 4-a de vaccin Comirnaty – Pfizer BioNTech este posibila, dupa recomandarile EMA și ECDC, Incepand din 16 mai 2022, in centrele de vaccinare și in cabinetele de medicina de familie, anunța Ministerul Sanatații. Pot solicita vaccinarea cu doza a 4-a persoanele peste 18 ani care au fost vaccinate impotriva COVID-19 cu 3 doze de vaccin de tip ARM mesager. Vaccinarea cu doza a 4-a se poate efectua la minimum 4 luni dupa efectuarea celei de a 3-a doze. Se recomanda efectuarea dozei a patra de vaccin in special persoanelor cu varsta de peste 60 de ani. Dovada vaccinarii cu doza…