- Vaccinul anti-COVID-19 de la Johnson & Johnson urmeaza sa fie autorizat in Europa pana in martie de catre Agenția Europeana a Medicamentului. Anunțul a fost facut de Massimo Scaccabarozzi, director la Janssen Italia, o filiala a grupului american Johnson & Johnson, dupa cum arata Reuters , citat de…

- Agenția Europeana a Medicamentului va permite utilizarea vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Johnson & Johnson pana la inceputul lunii martie, a anunțat, miercuri, Massimo Scaccabarozzi, directorul Janssen Italia, o filiala a grupului american, informeaza News.ro , care citeaza Reuters . Massimo…

- CHIȘINAU, 8 feb - Sputnik. Potrivit informațiilor aparute in cercurile de experți, țari precum Moldova vor avea acces larg la diferite vaccinuri impotriva coronavirusului. Declarația a fost facuta de epidemiologul Ala Tocarciuc in studioul Radio Sputnik Moldova. „Dar vaccinarea in masa va demara…

- Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana sunt incantate sa colaboreze cu presedintele ales Joe Biden pentru a intari legaturile cu Statele Unite, a asigurat marti seara secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite AFP. "Asteptam cu nerabdare sa colaboram cu presedintele ales Joe Biden…

- Comisia Europeana a aprobat, miercuri seara, primul vaccin impotriva coronavirusului, produs de companiile Pfizer si BioNTech, a anuntat luni seara presedintele institutiei, Ursula von der Leyen. „Astazi, adaugam un alt capitol important in lupta noastra impotriva Covid-19. Am luat decizia de a pune…

- Agenția Europeana a Medicamentului a aprobat, luni, primul vaccin impotriva coronavirusului, cel produs de Pfizer și BioNTech. Reprezentanții Agenției Europene a Medicamentului au transmis, luni, ca au interacționat cu alți dezvoltatori al altor vaccinuri anti-COVID, dar și cu dezvoltatori ai unor posibile…

- Romania va incepe campania de vaccinare anti-COVID-19 pe 27 decembrie. Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare de la noi din țara, a explicat ca pacienții care acuza reacții adverse dupa vaccinare pot raporta acest lucru in platforma reactiilor adverse de la nivelul Agentiei Nationale…

