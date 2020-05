Din 15 mai va fi reluată activitatea cabinetelor de medicină dentară Din 15 mai va fi permisa relaurea activitații in cabinetele de medicina dentara, cu respectarea masurilor de prevenire și control a raspandirii infecțiilor Vor fi permise in anumite condiții asigurarea asistenței medicale ambulatorii, cu condiția organizarii activitații astfel incat consultațiile sa fie efectuate doar cu programare prealabila și interzicerea staționarii pacienților in zonele de așteptare. […] Articolul Din 15 mai va fi reluata activitatea cabinetelor de medicina dentara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

