Stiri pe aceeasi tema

- Printre prevederi sunt și motivele pentru care persoanele se vor putea deplasa in afara localitații. Astfel, deplasarea persoanelor in afara localitaților va fi permisa in urmatoarele situații: 1. In interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a…

- Dar pentru anumite activitați sunt impuse condiții Ministerul de Interne a dat publicitații setul de masuri propuse pentru perioada de dupa 15 mai. Oamenii vor avea voie sa circule in afara localitaților, dar pentru anumite activitați sunt impuse condiții. Deplasari permise fara nicio condiționalitate:…

- 14 mai va fi ultima zi de stare de urgenta, ceea ce inseamna ca data de 15 va aduce o relaxare a masurilor de protectie luate in Romania din cauza noului coronavirus. Institutul National de Sanatate Publica si Ministerul Afacerilor Interne au publicat, sambata, propunerile privind masurile necesare…

- Motivele pentru care se va putea ieși din localitate dupa data de 15 mai in Eveniment / on 09/05/2020 at 15:02 / O serie de masuri de relaxare ce vor putea fi aplicate dupa data de 15 mai au fost publicate deja de autoritați, insa sunt restricții care vor ramane valabile și odata cu ieșirea din starea…

- Ministerul Afacerilor Interne a postat, sambata, in transparenta decizionala propunerea privind setul de masuri de prevenire si control a virusului SARS-cov-2, masuri aplicabile dupa ridicarea starii de urgenta, incepand cu data de 15 mai. Printre masurile propuse de MAI sunt si cele privind deplasarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni seara, ca deplasarea in afara localitații va fi permisa dupa 15 mai pentru anumite motive, cum ar fi in interes de serviciu, la rude sau pentru munci agricole. El a spus ca și comerțul va fi deschis, cu excepția barurilor și restaurantelor. Premierul Ludovic…

- Eliminarea restrictiilor dupa data de 15 mai se va face in mod gradual, avand la baza un singur criteriu, cel al riscului epidemiologic, a declarat Ludovic Orban. Deplasarea in afara localitații va fi permisa pentru anumite motive: la serviciu, la rude, a mai spus premierul.

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, luni, ca incepand cu 16 mai "este cert" ca se vor elimina restrictiile in ceea ce priveste circulatia in interiorul localitatilor, insa a precizat ca deplasarea intre localitati se va face cu anumite restrictii, ce urmeaza sa fie stabilite. "In…