- Ministerul Finantelor deruleaza, in perioada 15 iunie – 26 iulie 2022, o noua sesiune de inregistrare a cererilor de finantare pentru ajutorul de stat acordat in vederea stimularii investitiilor cu impact major in economie, de care vor beneficia 92 de domenii de activitate, a anuntat, ieri, institutia,…

- ”In perioada 15 iunie – 26 iulie 2022, inclusiv, Ministerul Finantelor deruleaza o noua sesiune de inregistrare a cererilor de acord pentru finantare, in baza H.G. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie. Cererile…

- Din 15 iunie se pot depune cereri pentru Ajutor de stat, conform H.G. 807/2014 care are ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major in economie, a transmis Ministerul Finanțelor, luni, intr-un comunicat catre StartupCafe.ro.

- Actul normativ modifica unele prevederi ale HG 807/2014, in vederea eficientizarii procesului de implementare a schemei de ajutor de stat, respectiv finantarea proiectelor de investitii cu impact major in economie, precum si diminuarea/eliminarea riscurilor de administrare ineficienta a resurselor umane…

- ”Punerea in aplicare a pachetului de masuri ”Sprijin pentru Romania”, pentru protejarea cetatenilor si economiei, este prioritara pentru Guvern. Am discutat cu ministrii responsabili, iar solutiile legislative sunt in lucru”, a anuntat, marti seara, premierul Nicolae Ciuca. Potrivit acestuia, schema…

- Potrivit social-democratilor a mai fost introdusa o prevedere "extrem de importanta" privind analiza cererilor de acord pentru finantarile depuse intr-o ordine determinata, pe baza unui punctaj stabilit in functie de criterii care asigura atat atingerea obiectivului schemei, cat si incadrarea in bugetul…

- Una dintre modificarile esentiale este majorarea plafonului maxim al investitiei la valoarea de 5 milioane de euro, in paralel cu introducerea unor sectoare eligibile care asigura orientarea resurselor financiare alocate schemei de ajutor de stat catre domenii de activitate ce genereaza un efect multiplicator…

- Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare aprobarea Contractului de finantare (Spitalul Regional de Urgenta Cluj) dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 11 noiembrie 2021 si la Luxemburg la 15 noiembrie 2021. Conform contractului de finantare, imprumutul B.E.I.…