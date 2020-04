Din 11 mai, Franta incepe sa iasa din carantina. Oamenii nu vor reveni curand la viata de dinainte de covid

Stiri pe aceeasi tema

- Francezii nu vor reveni "imediat si, probabil, nu foarte curand la viata de dinaintea" crizei COVID-19, a avertizat seful guvernului francez, conform agentiei AFP, citata de Agerpres. In contextul in care presedintele Emmanuel Macron a cerut prezentarea unui plan de iesire din carantina pana…

- Premierul Franței, Edouard Philippe, a prezentat duminica planul unei ieșiri lente din carantina, incepand cu data de 11 mai. Oficialii francezi spun ca ieșirea din carantina se va baza pe testarea masiva a populatiei si pe izolarea bolnavilor, scrie Agerpres.Planul deieșire din carantina vizeaza și…

- Premierul Edouard Philippe a prezentat duminica principiile unei iesiri lente din carantina incepand cu 11 mai, care se va baza pe testarea masiva a populatiei si pe izolarea bolnavilor, informeaza AFP. Francezii nu vor reveni "imediat si, probabil, nu foarte curand la viata de dinaintea"…

- CHIȘINAU, 4 apr - Sputnik. Membrii Comisiei Situații Excepționale s-au intrunit vineri seara intr-o noua ședința unde au fost discutate mai multe aspecte ce țin de situația epidemiologica, precum și despre noile acțiuni intreprinse pentru gestionarea situației de criza provocate de epidemia de coronavirus,…

- Guvernul francez a comandat ''peste un miliard'' de masti sanitare, in special din China, pentru a face fata pandemiei de COVID-19, a anuntat sambata ministrul sanatatii Olivier Veran, in timp ce numarul cazurilor de coronavirus a ajuns in Franta la 37.575 si inca 319 decese au fost consemnate in…

- Guvernul francez a decis sa prelungeasca pentru doua saptamani, incepand de marti si pana la 15 aprilie, interdictia de a iesi din casa pentru populatie. Premierul Edouard Philippe a preciza ca si aceasta perioada ar putea fi extinsa. Franta a instituit izolarea generala la domiciliu pentru intreaga…

- Din cauza coronavirusului, statul francez rechiziționeaza toate stocurile și producția de maști de protecție. Anunțul a fost facut marți de catre președintele Franței, Emmanuel Macron.Șeful statului francez și-a anunțat decizia luata printr-o postare pe un site de socializare.”Rechizitionam toate stocurile…

- Epidemia de coronavirus 'este la portile noastre', a declarat marti ministrul francez al sanatatii Olivier Veran la postul de radio RTL, potrivit France Presse. 'Avem o multime de alerte. E complet normal, caci epidemia este la portile noastre. Noi ne pregatim, pregatim toate…