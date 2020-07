Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a prezentat miercuri un proiect de lege privind ridicarea starii de urgenta pe 10 iulie, ce va fi urmata de o perioada de tranzitie de 4 luni in care raman posibile restrictii, informeaza AFP. Data fiind ameliorarea conditiilor sanitare in Franta, ‘nu se justifica prelungirea starii…

