DIN 11 APRILIE – Bani pentru garduri electrice care să țină la distanță animalele sălbatice Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat recent modificarea lansarii Programului privind protecția speciilor de fauna salbatica, prin instalarea de echipamente și/sau dispozitive de tipul gardurilor electrice ori a altor mijloace asemanatoare permise de lege, in vederea diminuarii conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animale salbatice, program care se va desfașura in perioada 11 aprilie 2023, ora: 1000 – 25 aprilie 2023, ora: 23.59. . Incepand cu data de 5 aprilie 2023, solicitanții persoane fizice și juridice au ocazia de a accesa aplicația informatica pusa la dispoziție de AFM,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

