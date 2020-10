Din 10 septembrie se accepta prezentarea politei RCA in format electronic O noua modificare legislativa vine in ajutorul utilizatorilor de asigurari auto de pe 10 septembrie. Deoarece sunt tot mai multe firme care elibereaza polite RCA in format electronic si exista totodata posibilitatea de a comanda RCA online, foarte multi soferi omiteau sa printeze aceste documente pe care le primeau pe e-mail si le erau utile pana cand primeau politele in format tiparit de la asigurator, ajungand astfel sa plateasca amenzi pentru simplul fapt ca nu aveau documentul printat, chiar daca polita era platita. Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

Sursa articol si foto: Antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii vor putea face dovada incheierii RCA si in format electronic, pe telefon. Modificarile legislative au fost publicate in Monitorul Oficial si vor intra in vigoare in trei zile de la data publicarii. Pana acum șoferii erau obligați sa le prezinte polițiștilor dovada fizica a incheierii…

- Vestea buna pentru toți șoferii din Romania. Asigurarea RCA este valabila și in format electronic. Așadar, in cazul unui control al poliției, soferii pot prezenta asigurarea RCA si in format electronic, nu neaparat pe hartie. Și soferii masinilor inmatriculate in afara Spatiului Economic European si…

- Șoferii nu vor mai fi amendați daca nu prezinta in original, pe hartie, polița RCA. Ele vor putea fi prezentate și in format electronic, pe telefon. Modificarile intra in vigoare in termen de trei zile de la data publicarii acestora in „Monitorul Oficial" al Romaniei. Miercuri, Consiliul Autoritații…

- La articolul 10, punctul 11 se arata ca dovada incheierii asigurarii RCA, in cazul controalelor efectuate de catre autoritatile abilitate o constituie: litera a polita de asigurare RCA si contractul RCA emise de catre asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, prezentate pe suport hartie…

- Polita RCA ar putea fi prezentata si in format electronic de soferii care sunt opriti la un eventual control de Politia Rutiera – se arata intr-un proiect al Autoritatii de Supraveghere Financiara. Astfel, conducatorii auto nu ar trebui sa mai aiba asupra lor contractul de asigurare obligatorie auto…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunta ca Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala de Plati si Inspectie Sociala (ANPIS) sunt prgatite sa preia si sa proceseze in format electronic cererile si documentele necesare pentru deschiderea…

- Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) saluta decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de a da curs solicitarii de modificare a Normei 20/2017, in ceea ce priveste amenzile primite de soferii care, desi au incheiat asigurarea RCA, nu aveau asupra lor exemplarul…

- Candidaturile pentru alegerile locale din 27 septembrie pot fi depuse si in format electronic, se va face o singura lista de sustinatori pentru primar si consilieri locali si una pentru consilierii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!