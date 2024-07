Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 113 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Norvegia – 54 locuri de munca pentru: muncitori acvacultura, sofer camion, tinichigiu auto, mecanici auto camioane si echipamente grele; Letonia – 30 locuri de munca…

- COMUNICAT DE PRESA In perioada 16-17 august 2024, Consiliul Județean Dambovița, prin Centrul Județean de Cultura Dambovița, va organiza Festivalul „Peștera –Padina”, ce se va desfașura in zona Telecabina Peștera din Masivul Bucegi. Prin acest eveniment se urmarește promovarea potentialului turistic…

- Statele baltice (Estonia, Letonia și Lituania) și Polonia nu exclud trimiterea de trupe in Ucraina daca Rusia va reuși sa avanseze strategic pe campul de lupta, conform Der Spiegel, citat de presa ucraineana.

- ”Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu va informeaza cu privire la faptul ca autoritatile bulgare efectueaza lucrari de asfaltare pe Podul dintre Ruse si Giurgiu, pe partea de pod pe care o au in administrare. Traficul se desfasoara alternativ, pe o singura banda, fiind dirijat”,…

- Patru persoane au fost ranite in coliziunea a doua autoturisme. Accidentul s-a rutier produs miercuri pe o strada din municipiul Roman. In accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cate doua persoane. Nicio persoana nu a ramas incarcerata. Un barbat, de 64 de ani, conducatorul…

- Amenzi de peste 47.000 de lei date de polițiști și jandarmi in Alba, in ultimele 24 de ore. Cați șoferi au fost verificați prin intermediul aplicației eDAC Amenzi de peste 47.000 de lei date de polițiști și jandarmi in Alba, in ultimele 24 de ore. Cați șoferi au fost verificați prin intermediul aplicației…

- Potrivit CNAIR, in perioada 22.04.2024 ndash; 26.04.2024 se vor desfasura doua transporturi cu depasiri pe traseul: Agigea RORO PTF ndash; DN39A ndash; DN39 ndash; Agigea ndash; A4 ndash; DN2A Ovidiu ndash; Giurgeni ndash; Urziceni ndash; DN2 ndash; Afumati ndash; DN Centura Bucuresti ndash; IMGB. in…

- Vrumm, vrumm!!…Urmeaza-ti pasiunea pe doua roți, potolește-ți setea de adrenalina și ia-ți permisul de conducere pentru motociclete, cu ajutorul celor mai buni instructori din oraș.Poți susține examenul chiar in ziua in care implinești 16 ani, cu posibilitatea de a incepe pregatirea de la 15 ...