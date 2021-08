Programul AMFITEATRU TNB – Nopți de vara, sus, pe teatru se reia saptamana viitoare. Amfiteatrul este singura scena din Romania construita in aer liber, aflata in incinta unui teatru, prevazuta cu dotari profesioniste moderne. Veți puteți vedea aici spectacole de teatru și dans, prezentate in parteneriat cu teatre independente și de stat, dar filme selecționate și premiate la TIFF 2021, in premiera pe ecranele din București. Deschiderea va fi facuta marți, 10 august, la ora 21:00 cu un spectacol de poezie și muzica, ”Aș vrea sa iți spun…”, susținut de actorul Marius Bodochi, alaturi de Lucian…