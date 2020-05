Din 1 iunie, angajaţii Ministerului Fondurilor Europene vor folosi exclusiv sistemul digital Angajatii Ministerului Fondurilor Europene vor folosi exclusiv sistemul digital din 1 iunie, conform unei Ordonante adoptate joi de Guvern.



"Incepand din 1 iunie toti angajatii Ministerului Fondurilor Europene si ai structurilor aflate in subordine au obligatia de a folosi exclusiv sistemul digital si de a renunta la hartii in interactiunea pe care o vor avea cu beneficiarii finantarilor, conform unei Ordonante adoptate ieri (joi, n.r.) in sedinta de Guvern. Ordonanta "Adio hartii!" este o initiativa ce vine in scopul debirocratizarii si transparentizarii interactiunii dintre beneficiarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

