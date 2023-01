Din 1 februarie, un singur mijloc de transport spre Giarmata Vii

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a adresei ADI Societatea Metropolitana de Transport Timisoara, incepand cu data de 1 februarie, in programele de circulatie ale unor mijloace de transport vor interveni unele modificari. Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) arata care sunt aceste modificari: – Traseul dus-intors…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca, incepand cu data de 1 februarie 2023, in programele de circulatie ale unor mijloace de transport vor interveni urmatoarele modificari: – traseul dus-intors al liniei M35, Timisoara – Giarmata Vii, va fi modificat pe raza localitatii Giarmata Vii,…

- Societatea de Transport Public Timișoara a decis sa și școlarizeze o parte din angajați, trimițandu-i sa invețe engleza pentru a fi pregatiți pentru venirea valurilor de turiști straini interesați de titlul de Capitala Europeana a Culturii. 25 de oameni din dispecerat, puncte de vanzare a biletelor…

- Societatea de Transport Public Timișoara organizeaza un concurs de ocupare a funcțiilor de director general, respectiv director adjunct. Acestea sunt deținute in momentul de fața, provizoriu, de Constantin Cocheci și Patriciu Rușeț.

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca in vederea desfasurarii evenimentului “Festival of Lights“, in data de 31.12.2022/01.01.2023, in intervalul orar 20:00 – 03:00, si in data de 01.01.2023/02.01.2023, in intervalul orar 19:00 – 03:00, se instituie restrictii de circulatie in zona desfasurarii…

- De saptamana viitoare, ca urmare a unei adrese a ADI – Societatea Metropolitana de Transport Timișoara, vor avea loc mai multe modificari la graficele și traseele mai multor mijloace de transport in comun ale Societații de Transport Public Timișoara (STPT). Acestea intra in vigoare incepand cu data…

- ”E nevoie de o temperatura de minus 70 de grade și o inghețare de zeci de minute pentru ca virusul sa moara. La congelarea clasica, de care au parte oamenii acasa nu se intampla acest lucru. Acesta dispare daca e folosit in tocanițe și in alte alimente la fierbere. Dar nu moare daca e facut pe gratar,…

- Societatea de Transport Public Timișoara anunța ca sistemul propriu de e-ticketing este din nou functional, iar punctele de vanzare ale Societatii de Transport Public Timisoara fiind operationale. Acest sistem cedase in urma cu o saptamana, fiind chemați tehnicieni-minune sa il resusciteze. Calatorii…