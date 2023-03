Din 1 aprilie, noi reguli la plata facturilor la gaze și energie electrică: Criteriile de încadrare pentru eşalonare Din 1 aprilie, noi reguli la plata facturilor la gaze și energie electrica: Criteriile de incadrare pentru esalonare Noi reglementari privind plata facturilor la energie vor intra in vigoare de la 1 aprilie 2023. Vor fi acordate mai multe facilitați pentru clienții vulnerabili. Printre tipurile de facilitati asigurate clientilor vulnerabili din motive de venituri reduse se va numara si esalonarea la plata a facturii, la cerere, pe o perioada de minimum 3 luni […] Citește Din 1 aprilie, noi reguli la plata facturilor la gaze și energie electrica: Criteriile de incadrare pentru esalonare in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1.02.2023, in baza OUG 166 / 2022 - privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului la energie, suportat partial din fonduri externe nerambursabile, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) ofera romanilor…

- Furnizorii de energie electrica vor fi obligați sa accepte plata eșalonata a facturilor pe care le-au emis cu intaziere, potrivit noilor reguli impuse de ANRE. Totodata, viitoarele facturi vor conține, obligatoriu, informații despre cum a evoluat consumul de energie al clientului in ultimul an.

- Furnizorii de energie electrica vor fi obligati sa accepte plata in rate a facturilor la gaz si curent, conform unui anunt al lui Zoltan Nagy-Bege, vicepreședinte al Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE). Rate egale cu perioada facturata „Propunerea este ca in situațiile in care furnizorii…

- Cu doar cateva zile inainte de distribuirea primelor carduri de energie populatiei vulnerabile, Executivul vine cu noi modificari. Plata facturilor la energie cu ajutor de la stat, dar si verificarea soldului ramas vor putea fi facute online.

- Cu doar cateva zile inainte de distribuirea primelor carduri de energie populatiei vulnerabile, Executivul vine cu noi modificari. Plata facturilor la energie cu ajutor de la stat, dar si verificarea soldului ramas vor putea fi facute online.

- Cardurile de energie pentru plata facturilor: Beneficiarii ajutorului de 1.400 lei vor primi plicul acasa de la 1 februarie A inceput tiparirea cardurilor de energie iar beneficiarii ajutorului de 1.400 lei pentru plata facturilor vor primi plicul acasa de la 1 februarie, a anunțat miercuri ministrul…

- In 2023, romanii considerați vulnerabili, precum cei cu pensii mici, copiii și adulții cu handicap, cei care provin din familii care au alocație de susținere etc., vor primi 1.400 de lei, in doua tranșe, pentru a-și putea plati facturile la energie.

- A fost aprobat modelul cardului de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniti cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitati De asemenea, a fost aprobat si certificatul de validare a datoriilor, care va fi emis de Asociatiile de proprietari locatari pentru a certifica datoria…