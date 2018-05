Dimitris Raptis, Globalworth: Un yield de 5% nu este atractiv pentru noi. Cautam active care pot genera cea mai buna valoare adaugata

Stiri pe aceeasi tema

- Globalworth Real Estate Investment Limited, una dintre cele mai importante companii de investiții imobiliare din Europa Centrala și de Est, in parteneriat cu BT Capital Partners, companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, anunța a doua admitere la tranzacționare la Bursa de Valori București (BVB)…

- Bursa de Valori București (BVB) a incheiat primul trimestru cu o creștere de 12,4% a indicelui BET, principalul indice al pieței de capital locale care include cele mai tranzacționate 13 companii, dupa ce la jumatatea lunii martie a atins un nivel de 8.816 puncte, maximul ultimilor 11 ani. Creșterea…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si a desfasurat lucrarile in data de 04.04.2018, ora 10.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand…

- O intrebare la care mulți antreprenori nu știu sa raspunda este: care este profitul suplimentar minim necesar pentru a acoperi costul de finanțare al investiției. Mai jos redam raspunsul lui Iancu Guda, CFA,EMBA:

- Joan Pauna a notificat renuntarea la mandatul de administrator in cadrul ARGUS SA Constanta, incepand cu data de 01.04.2018, in temeiul art.12, pct.5 din Contractul de administrare inregistrat la ARGUS SA sub nr. 308 15.01.2018, din motive de sanatate.Raportul a fost semnat de presedintele CA, Cristian…

- Statul roman nu va lista niciuna dintre companiile pe care le are in portofoliu pana la inceperea propriu-zisa a activitatii Fondului Suveran de Investitii (FSI), a declarat Valentin Mavrodin, secretar de stat in Ministerul Finantelor, acesta inaintand un termen de doi ani de zile pana la urmatorul…

- Actiunile BRD au crescut luni cu un spectaculos 3,5% si au inregistrat o valoare a tranzactiilor de aproape 11 mil. lei, cea mai mare de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Evolutia vine dupa ce banca a anuntat oficial cel mai mare dividend din istorie, informatie care era insa prezenta in piata…

- Sphera Group (SFG), compania listata la Bursa de Valori Bucuresti care opereaza restaurantele KFC, Pizza Hut si Tacco Bell, a raportat vanzari de 573 mil. lei pe 2017, mai mult cu 37% fata de anul precedent la un profit net de 31 mil. lei, minus 36%, potrivit rezultatelor preliminare publicate joi…