Dimitrie Muscă despre crescătorii de porci din România: “Cat crede lumea că facem acte de caritate?” In timp ce premierul Romaniei face turul fermelor din Romania, crescatorii iși striga disperarea, fiind in imposibilitatea de a-și continua activitatea, din cauza prețurilor mari la gaze și energie. Dimitrie Musca, administratorul CAI Curtici, spune ca s-a saturat sa faca acte de caritate, iar daca nu se intampla nimic cu prețurile, in scurt timp, nu va mai putea sa continue activitatea la fermele de porci, dupa ce lucreaza deja in pierdere. “Acum lucram pe pierdere, iar daca continuam așa, n-am decat sa lichidez toate fermele. Doua funcționeaza, una este populata cu 1.800 de scroafe aduse din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70% dintre romani cred ca NATO va apara Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP Research, preluat de Agerpres. Intrebati daca NATO va apara sau nu Romania, in contextul cresterii riscului producerii unui razboi in Ucraina, 70,3% dintre…

- Liderul liberal, Florin Citu, a declarat la Digi24, marti seara, ca nu s-au facut reforme in domeniul energiei. ”Sa stiti ca nu liberalizarea este problema. Problema este capacitatea de productie, consumam mai mult decat producem. 30 de ani de zile am stat si am promis si nu prea am facut nimic. Nu…

- Dupa ce ani de zile in care Panfora Oil&Gas, subsidiara locala a MOL Ungaria, a fost ținuta pe loc prin numeroase procese și impiedicata sa demareze construcția primei sonde de explorare in perimetrul Curtici, o zona agricola cu mare potential, iata ca acum vine anunțul privind inceperea lucrarilor…

- Incepand de sambata, 8 ianuarie, in Romania redevine obligatorie purtarea mastii in spatiul public, iar recomandarea oficiala a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta si a Ministerului Sanatatii este utilizarea mastilor cu grad de protectie ridicat, de tip FFP2. Imediat dupa anuntul din conferinta…

- Anul 2021 a adus recorduri nemaivazute pe piata de energie, cu preturi mai mari de peste zece ori fata de anul trecut in toata Europa, Romania fiind una dintre cele mai afectate tari, avand o putere de cumparare mult mai mica. Din pacate, nimeni nu stie cu exactitate daca scumpirile se vor opri sau…

- Asociația Pentru Protecția Consumatorilor susține ca importurile de carne de porc din Germania la prețuri foarte mici pun presiune pe prețul carnii de porc din curtea țaranilor! La acest moment, kilogramul de carne de porc adusa de la nemți se vinde in supermarketuri cu 10,99 lei/kg, iar pachetul include…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, in timp ce exportatorii inregistreaza profituri record. Prețurile la gaze au crescut, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un…

- Brutarii anunța prețuri mai mari cu 10-15% la paine, in aceasta perioada, dupa ce costurile de producție au scapat de sub control. Chiar și așa, acestea nu au cum sa fie acoperite, mai ales ca totul s-a scumpit chiar și de pana la 12 ori, cum este cazul curentului electric, dar lista vizeaza și graul,…