- Dimitri Vegas vine pe scena principala a primei ediții a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brașov. In premiera pentru scena unui festival din Romania este faptul ca in deschiderea show-ului sau va mixa soția lui, Mattn, aflata și ea in TOP 100 DJ Mag, informeaza…

- MASSIF, cel mai nou și așteptat concept de divertisment de la munte, din Romania, va avea loc in Poiana Brașov, in perioada 3-5 martie 2023. Evenimentul vine cu o poveste noua și este organizat de creatorii celor mai mari festivaluri de muzica din Romania și nu numai, UNTOLD și Neversea. MASSIF promite…

- Festivalul UNTOLD a adus si in 2022 cei mai buni DJ i si producatori din lume in Romania. 6 din top 10 cei mai buni DJ i ai planetei, top realizat de publicatia DJ Mag si publicat aseara in cadrul show ului Top 100 DJs, au facut show uri memorabile in aceasta vara pe Cluj Arena, la unul dintre cele…