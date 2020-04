Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babeș, care a vindecat peste 200 de bolnavi de COVID-19, spune ca pericolul nu a trecut. „Suntem inca in faza ascendenta a epidemiei si, din acest motiv, nu avem voie sa ne relaxam”, a spus doctorul, potrivit Mediafax.Romania are peste 8000 de cazuri…

- Secretarul de stat în Ministerul Sanatații Nelu Tataru a declarat ca cele opt persoane confirmate duminica sunt persoane care au fost în contact cu pacientul de la Gerota și senatorul PNL de Constanța Vergil Chițac. Cele opt persoane sunt asimptomatice și erau în izolare sau în…

- Inca un pacient infectat cu coronavirus in Romania s-a vindecat! Elevul de liceu in varsta de 16 ani, care fusese internat la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara cu confirmare de coronavirus, a fost externat, sambata, dupa ce doua teste succesive au iesit negative, anunta Directia…

- Tanarul in varsta de 16 ani, din Timișoara, infectat cu coronavirus, la fel ca și unchiul sau, s-a vindecat. Testele efectuate de medici au aratat ca acesta nu mai este infectat cu coronavirus, scrie...

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Inca un caz de coronavirus, al patrulea, a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timisoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 si care s-a intors din Italia.

- Italianul depistat cu coronavirus dupa ce s-a intors din Romania s-a vindecat. Ultimul test a ieșit negativ cu privire la Covid-19. Barbatul de 71 de ani, rezident in Cattolica, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce s-a intors dintr-o calatorie de patru zile in Romania. De luni, el se afla…

- Este vorba de un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara. Cele doua persoane s-au întors în țara din Italia. „Primul caz - un barbat de 45 de ani, din Maramureș. El a venit din afara zonei de carantinaj, întors în țara pe 25 februarie. El a fost la doctor…