Guvernul a stabilit remuneratia pentru cei care vor vaccina anti-COVID populatia Romaniei in urmatoarele luni, medicii care vor lucra in afara programului de lucru urmand sa primeasca 90 de lei/ora, asistentii medicali – 45 de lei/ora si registratorii – 20 de lei/ora, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu. Sumele aprobate sunt cu 5% mai […]