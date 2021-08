Diminuarea aprovizionării cu grâu – veste proastă pentru prețul pâinii Pagubele culturilor la doi dintre cei mai mari exportatori de grau din lume și preocuparile de calitate la un al treilea au impins cotațiile la cel mai ridicat nivel din ultimii ani și au creat noi temeri cu privire la inflatia preturilor la alimente pentru milioane de persoane vulnerabile. Seceta și caldura au continuat sa […] The post Diminuarea aprovizionarii cu grau – veste proasta pentru prețul painii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

