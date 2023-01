Stiri pe aceeasi tema

- Orchestra Simfonica a Filarmonicii “George Enescu” sustine doua concerte sub bagheta dirijorului sau principal, Gabriel Bebeselea, in 19 si 20 ianuarie 2023, ora 19, pe scena Ateneului Roman.

- In serile de joi, 15 decembrie si vineri, 16 decembrie 2022, la ora 19, Orchestra Filarmonicii "George Enescu" prezinta, pe scena Ateneului Roman, un concert ce il va avea la pupitru pe dirijorul estonian Olari Elts, cunoscut atat pentru interpretarea rep

- Maestrul Christian Badea, prim-dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” revine la pupitrul orchestrei in concertele din 17 și 18 noiembrie, care vor avea loc la Ateneul Roman, de la ora 19.00. Programul celor doua seri cuprinde o lucrare pe cat d

- Duminica, 20 noiembrie, ora 19.00, Filarmonica „George Enescu“ invita publicul la recitalul susținut pe scena Salii mari a Ateneului Roman de muzicieni ai Filarmonicii: Mircea Lazar (vioara), Irina Nanushi (vioara), Luiza Iorga (viola), Madalina Fara (vio

- PERFORMANTA…Seara magica pentru antreprenorii romani. La Ateneul Roman, cei mai de seama reprezentanti ai capitalului romanesc au fost premiati in cadrul Topului National al Firmelor Private din Romania, editia a 30-a. Pe scena Ateneului a urcat si managerul vasluian de la Gaz Est, inginerul Adrian…

- Corul Filarmonicii "George Enescu", dirijat de Iosif Ion Prunner, va sustine pe 8 noiembrie, la Ateneul Roman, un concert ce isi propune un periplu in istoria de 2.000 de ani a muzicii din zona Mediteranei, ce penduleaza intre sacru si profan, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES.…

- Artiștii Filarmonicii „George Enescu” doresc sa se prezinte in fața publicului in recitaluri și concerte tematice. Demersul se dorește și unul de popularizare a muzicii clasice in randurile celor interesați sa se apropie de un univers sonor fascinant. De