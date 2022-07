Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an și jumatate de activitate in piața HORECA cu un concept ghost kitchen 100%, Donerboom face o noua investiție și iși reorganizeaza strategia de business cu un restaurant deschis in centrul Bucureștiului. Investiția se ridica la 500 de mii de euro și reprezinta startul planurilor de extindere…

- Dupa zile bune cu temperaturi foarte mari, toata saptamana asta sunt așteptate la Milano și Lombardia furtuni puternice și ploi abundente cu grindina. Experții explica asta ca avand drept cauza anticiclonul Apocalipsa care iși pierde puterea. In urma unor temperaturi fara precedent, care au atins varfuri…

- Circa 3.000 de caini din Romania și strainatate au participat in weekend la Arad la mai multe concursuri de frumusețe. Mai precis, au fost șase expoziții chinologice, dintre care trei internaționale, care au avut loc pe Arena Chinoligica „Gheorghe Schill”. Concurența pentru titlurile puse la bataie…

- Duminica, 26 iunie, inițiatorii programului ”Cu apele curate” organizeaza o acțiune comuna cu colegii din Bulgaria, pentru a marca (in avans) Ziua Dunarii. Pe langa marcarea Zilei Dunarii, acțiunea organizata la Gostinu (jud. Giurgiu) și Marten (Ruse) se dorește a fi un eveniment menit sa combine eforturile…

- Exercitiile fizice sunt bune oricand, dar momentul din zi in care se obtine cel mai bun rezultat poate fi diferit pentru femei si barbati, spun specialistii in urma unui studiu american. Iata care este perioada potrivita pentru a face exercitii fizice. Studiul efectuat pe 30 de barbati si 26 de femei,…

- Cercetatorii de la Universitatea Columbia din Statele Unite au realizat o lentila de contact inteligenta, care poate reduce riscul de orbire in cazul persoanelor afectate de glaucom. Glaucomul este o boala oculara grava, care are ca efect degradarea nervului optic, cauzata de presiunea intraoculara…

- Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat ca este ingrijorat de posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa foloseasca o arma nucleara tactica asupra Kievului. „Siguranta este principala prioritate in acest moment… Da, desigur ca ne facem griji si speram ca razboinicii nostri ne apara,…

- V-ați intrebat vreodata ce beneficii pentru sanatate au vinul sau berea? Oamenii de știința ofera un raspuns surprinzator. Un studiu al Iowa State University (SUA) arata de fapt ca alegerea paharului care ne insoteste cina are efecte diferite asupra organismului. Pentru cercetatori, raspunsul la intrebarea…